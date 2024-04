Mrs. "Absolutely Fabulous" Joanna Lumley für TV-Dreh in Wien

Und jetzt haben die Dreharbeiten anscheinend begonnen. Vor ein paar Tagen wurde Lumley in Regensburg und in München, dort im Hofbräuhaus, gesichtet.

"Wir werden im späten Frühjahr 2024 reisen und es ist unglaublich aufregend. Wir werden durch einen Teil der Welt fahren, mit dem ich überhaupt nicht so vertraut bin, und durch alle Länder, durch die die Donau fließt", sagte sie gegenüber der Sun.

Und jetzt ist der Briten-Star in Wien angelangt. Da wurde sie zum Beispiel in einem Lokal am Ulrichsplatz und gestern, Dienstag, im beliebten Café Eiles erspäht.

Also Augen auf, die Schauspielerin könnte Ihnen jetzt in Wien über den Weg laufen.

Derzeit ist sie auch im Netflix-Thriller "Fool Me Once" zu sehen.