Mr. Ferrari ist verletzt! Heribert Kaspers Sprung in den Wörthersee hatte Folgen

Wie es die gute, alte Tradition will, sprang Mister Ferrari Heribert Kasper auch beim heurigen Werzers Saisonopening wieder in den Wörthersee. Dieser hatte übrigens frische 9 Grad.

Das kalte Wasser sollte aber gar nicht das Hauptproblem sein, wie Kasper am Montag dem KURIER verriet. "Am Wochenende wollte ich meinen höchsten Sprung in den Wörtherseee durchführen. Leider habe ich mich im Flug leicht gedreht und bin deshalb seitlich im See gelandet."