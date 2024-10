Mr. Almdudler Thomas Klein hat die Familiengeschichte in einem Comic festgehalten

"Im letzten Jahr habe ich mich intensiv mit der Vergangenheit beschäftigt, oftmals hat mich mitten in der Nacht eine Erinnerung aus dem Schlaf geholt und ich wusste: Das muss ich jetzt sofort aufschreiben", erzählt er.

Sprudelfabrikant Thomas Heribert Klein hatte jetzt das Bedürfnis, die Familiengeschichte zu Papier zu bringen. Aber nicht irgendwie, sondern verpackt in einen Comic.

Bei der Präsentation gab's wie von Klein gewohnt eine große Inszenierung. Er selbst schlüpfte in die Rolle des „Königs von Dudleratien“, Opernsängerin Ursula Pfitzner glänzte als geheimnisvolle Wahrsagerin, während Musiker Jakob Semotan als schalkhafter Hofnarr für herzhaftes Lachen sorgte.

Schauspielerin Lena Ruziczka und ihr Kollege Lukas Strasser hauchten dem ikonischen Trachtenpärchen "Jakob & Marianne" neues Leben ein. TV-Moderator Johann Philipp Spiegelfeld als Rettungssanitäter und Schauspieler Thomas Mraz als Kräuterpädagoge komplettierten das Almdudler-Ensemble.

ORF-Moderatorin Nadja Bernhard rundete das Programm ab: Mit der fiktiven Nachrichtensendung "Dudleratien aktuell" entlockte sie ihren Gesprächspartnern Thomas Heribert Klein und Almdudler-Geschäftsführer Gerhard Schilling alle Infos zum Almdudler-Comic.

Zum Schluss gab's auch noch einen Scheck in der Höhe von 15.000 Euro an eine vom Hochwasser schwer getroffene Familie. "Gerade wenn es einem selbst gut geht, ist es besonders wichtig, anderen unter die Arme zu greifen", so die Geschwister Klein.