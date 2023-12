Moderatorin Nazan Eckes feiert Weihnachten in Wien

"Zwei fröhliche, starke, kluge Jungs", würden sie für immer verbinden. Das waren die ersten Worte von der deutschen Moderatorin Nazan Eckes nach der Trennung von Künstler Julian Khol.

"We are Family. No matter what!", meinte sie. "Wir sind immer noch Eltern, liebende, leidenschaftliche Eltern. Als Familie gehen wir weiterhin Hand in Hand durchs Leben und wir sind sehr stolz und froh, dass wir das geschafft haben."

Vor einem Jahr haben sich die beiden getrennt, Weihnachten verbringen sie aber trotzdem zusammen. Eckes kommt dafür extra nach Wien.