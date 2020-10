Moderatorin Johanna Setzer hört bei Café Puls auf

"Family First ist eine Herzensentscheidung. Jede zweite Woche Sendung machen und um 2.30 Uhr aufstehen und dann ab Mittag wieder daheim performen als lebender Frühstückszombie: Da hat mir mein Verstand gesagt: Das geht sich nicht aus, wenn man alles perfekt machen möchte", sagte sie zum KURIER über ihre Entscheidung.

Die Entscheidung hat sie sich aber keinesfalls leicht gemacht. "Ich habe lange überlegt, eine schlaflose Nacht gehabt aber das kenne ich ja von Café-Puls-Zeiten", meinte sie lachend.

Und langweilig wird der sympathischen Moderatorin ohnehin nicht: "Ich habe seit 20 Jahren meine Firma, ich arbeite als Moderatorin von Events und Preisverleihungen - viele davon im Stream wegen Corona. Ich coache Menschen in Sachen Interviewführung und Bühnenpräsenz, spreche Radio Spots und habe ein TV-Projekt in der Pipeline, das familienfreundlich ist", so Setzer.