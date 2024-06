Model Nadine Mirada in Stoffe, inspiriert von einer Hotelfassade, gehüllt

Hektisches Treiben auf 820 m² – denn in der Royal-Penthouse-Suite des Nobel-Hotels Park Hyatt wurden ganz besondere Designs in Szene gesetzt, nämlich gefertigt unter der Leitung von Patrizia Markus von 16 kreativen Modeherstellern der „Mode Wien“ aus limitierten Stoffmustern, die von Elementen der Fassade des geschichtsträchtigen Hotelgebäudes inspiriert wurden.

Und diese außergewöhnlichen Kreationen werden heute, Samstag, bei der großen 10-Jahres-Jubiläumsfeier des Park Hyatts zugunsten des Kinderhospiz Momo verkauft. „Mit dieser Kleidungskollektion freuen wir uns, im Zuge eines Charity-Projekts etwas an die lokale Community zurückgeben zu können“, so Hoteldirektorin Barbara Göttling .

Viele talentierte Designer

„Ich hab in den letzten Jahren schon sehr viel mit der Wiener und österreichischen Modeszene machen dürfen. Es ist für mich die Einzigartigkeit, die es ausmacht, und ich finde es immer ganz, ganz toll, die eigenen Leute in der Heimat auch zu unterstützen, weil die Konkurrenz ist natürlich weltweit sehr, sehr groß. Aber wir haben sehr viele talentierte Designer“, so Model Nadine Mirada, die von Fotograf Tony Gigov in allen Kreationen perfekt für die Modefotos inszeniert wurde, im KURIER-Gespräch. Zur schönen Mode gehört auch schöner Schmuck – und der kam von Pomellato.