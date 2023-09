Mit 90 ist Baumeister Richard Lugner DER Wiesn-Hit

Seit ungef├Ąhr zehn Jahren ist Lugner da fixer Bestandteil und auch mit 90 zeigt er, dass er in Sachen B├╝hnenperformance nichts verlernt hat.

Ôץ Lesen Sie hier mehr: Kaiser Wiesn Chef: "Heuer erwarten wir eine deutliche Steigerung"

Aber auch die Wiener "Kaiser Wiesn"-Besucher werden in den Genuss von Lugners Gesangsk├╝nsten kommen. Auch dort wird er singen. "Sechs Mal in der ersten und auch in der letzten Woche - immer Donnerstag, Freitag und Samstag", erz├Ąhlt er.