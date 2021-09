"Miss Europa" Beatrice Körmer rechnet mit neuer Single mit ihren Hatern ab

Auch musikalisch soll die Reise weitergehen – ein Duett mit einem portugiesischen Sänger steht an. Das ist das nächste Projekt. „Da werden wir in den nächsten Tagen im Studio sein und den Song aufnehmen.“ Wobei: Jetzt ist sie erst einmal gespannt, wie ihre aktuelle Single „I’m Still Here“ ankommt. Übrigens: Ein Song „für alle, die mit Zweiflern zu kämpfen haben“, wie die gebürtige Seyringerin (NÖ) sagt.

„Ich denke, dass das Thema so viele Leute anspricht. Da muss man nicht mal in der Öffentlichkeit stehen. Es gibt so viele Leute, die auch im privaten Kreis gemobbt werden. Und da denke ich mir, da kann sich jeder angesprochen fühlen und sagen: Ich weiß trotzdem, wer ich bin. Ich stehe zu dem, was ich bin und für die Hater ist kein Platz. Das kann man alles hinter sich lassen.“

Man dürfe nicht frühzeitig aufgeben, ist ihr Tipp für all jene, an die nicht immer geglaubt wird.