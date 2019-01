Miss Candys gar nicht geheime Rosenball-Mission

2018 ließen die Sponsoren noch ein bisserl aus, aber am 28. Februar (ja genau, just am Tag des Opernballs) ist es wieder so weit. „Ich hätte mich natürlich gefreut, schon 2018 wieder einen Ball zu veranstalten. Allen Erwartungen gerecht zu werden, wäre in der kurzen Zeit seit meiner Genesung aber nicht möglich gewesen. Nun freue ich mich jedoch, genug Vorbereitungszeit für einen tollen Rosenball 2019 zu haben. Mein Team und ich werden unser Bestes geben, um unseren Gästen ein unvergessliches Erlebnis zu bescheren.“