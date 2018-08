Die James Bond-Männer im Schnelldurchlauf

Der "Sir": Roger Moore

Der gebürtige Londoner und Sohn eines Polizisten durfte ganze sieben Mal als offizieller James Bond-Darsteller auftreten und hält damit bis heute den Rekord. Gerüchten zufolge wollte ihn Fleming bereits für den ersten Bondfilm "Dr. No" haben, dieser war zu der Zeit jedoch vertraglich bereits anderwärtig gebunden. Roger Moore (1927-2017) prägte mit seiner Bond-Darstellung und seinem speziellen Humor ganze Generationen. Bis heute sind sich Kritiker einig, dass Moore neben Sean Connery den bislang besten Bond verkörpert hat. 2003 brach er während eines Auftrittes am Lyceum Theatre am Broadway in New York zusammen - spielte das Stück aber dennoch zu Ende. Kurz darauf wurde ihm ein Herzschrittmacher eingesetzt. 2013 wurde bei Moore Diabetes diagnostiziert, von einer schweren Lungenentzündung erholte sich der Schauspieler nur langsam und mühsam. Roger Moore verstarb am 23. Mai 2017 an den Folgen einer Krebserkrankung.

1. "Leben und sterben lassen" (1973)

2. "Der Mann mit dem goldenen Colt" (1974)

3. "Der Spion, der mich liebte" (1977)

4. "Moonraker - Streng geheim" (1979)

5. "In tödlicher Mission" (1981)

6. "Octopussy" (1983)

7. "Im Angesicht des Todes" (1985)