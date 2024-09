Ludwig bei der Wiesn-Eröffnung: "Wir können hart arbeiten in Wien, aber auch gut feiern"

Kurz davor wurde noch gescherzt, ob sie es besser können als beim offiziellen Bieranstich beim Münchner Oktoberfest. Dort wurden zwei Schläge gebraucht, die „Wiener“ schafften es mit drei. "Wir haben schon eine jahrelange gemeinsame Tradition. Der Hansi schlagt immer an, ich unterstütze ihn dabei und deshalb machen wir das auch heuer wieder so. Das Beste war 17 Mal", so Ludwig, der sich freute, dass sie es diesmal mit so wenigen Schlägen geschafft haben.