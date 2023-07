Melissa Naschenwengs Musiker wurden nach Konzert bestohlen

Schlagerstar Melissa Naschenweng ist derzeit erfolgreich auf Tour. Am 23. Juli ist sie auch in Südtirol, genauer gesagt in Algund-Lagundo aufgetreten.

➤ Lesen Sie hier mehr: Es ist offiziell: Naschenweng und Gabalier sind ein Paar

So gut es auf der Bühne lief, so schlecht lief's danach, denn vorm Hotel in Bozen parkte der Tourbus, in dem auch einige Gitarren der Band waren.

➤ Lesen Sie hier mehr: "Dancing Stars"-Teilnehmerin Martina Reuter wurde im Urlaub bestohlen

Und genau diese sind jetzt weg - gestohlen, wie Musiker Julian Buschberger via Instagram wissen ließ.

"Heute Nacht (24. Juli 23) wurden mir aus dem Bus vorm Hotel in Bozen (IT) drei meiner Gitarren und meine In-Ear-Hörer gestohlen. Die Gitarren haben für mich einen sehr hohen persönlichen Wert", schreibt er da und postete auch gleich Bilder der fehlenden Instrumente dazu.