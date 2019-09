Mega-Ansturm bei Buchpräsentation von Thomas Gottschalk in Wien

Statt dem wohlverdienten Ruhestand entgegenzudämmern, haben sich bei Entertainer-Legende Thomas Gottschalk (69) die Ereignisse überschlagen. Sein Haus in Malibu brannte ab, eine neue Liebe trat in sein Leben, seine Ehe scheiterte. „Mir ist etwas passiert, das mich ziemlich aus der Bahn geworfen hat – und was ich mit dem Traum von einem bunten Herbst selbst heraufbeschworen habe. Ich habe mich noch einmal verliebt. Das hat nicht nur die Redakteurinnen diverser Frauenzeitungen auf die Palme gebracht, sondern auch mich und vor allem meine Frau“, schreibt er ehrlich in seinem Buch „Herbstbunt“.