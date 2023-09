Nun wandte sich auch Schells Tochter Nastassja Schell (34) an die Öffentlichkeit. Gegenüber der deutschen Bild-Zeitung gab die Schauspielerin an, ebenfalls missbraucht und manipuliert worden zu sein.

Nach der Trennung ihrer Eltern habe sie mit ihrem Vater in einem Einzelbett im Gästezimmer geschlafen. "Kinder in einem Alter, in dem ich damals war, die können das nicht einschätzen, was richtig oder falsch ist. Ich wurde angeleitet als kleine Tochter, wie ich mich im Bett mit meinem Vater zu verhalten habe. Streicheleinheiten und im intimen Bereich berührt werden ist sexueller Missbrauch. Und das hat er gemacht. Nur, weil es nicht zur Penetration kam, heißt das nicht, dass dies weniger Missbrauch ist", so Nastassja Schell, deren Mutter die russische Schauspielerin Natalja Eduardowna Andreitschenko ist.

Laut eigenen Worten soll Maximilian Schell Nastassja vermittelt haben, "dass es früher üblich war, dass Väter ihre Töchter entjungfern".