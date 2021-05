Maxi Blaha spielt Alma Mahler: Femme fatale der frühen Moderne

Das Auftragswerk der Londoner Autorin Penny Black wurde exklusiv für Maxi Blaha geschrieben. Die One-Woman-Show über eine Frau, die so viele große Männer in den Bann zog und dabei in der Geschichtsschreibung selbst stets zu kurz kam, feiert am 21. Juli in Gustav Klimts letztem Atelier, im Garten der Klimt-Villa Premiere.

Zuvor schlüpfte die Mimin schon mal vor der Kamera von Fotograf Peter Rigaud in die Rolle der Alma Mahler, in einem Kleid von Julia Klug, die es aus historischen Bettdecken im Upcycling-Stil entworfen und gefertigt hat.