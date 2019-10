Mat Schuh, der Gigolo von "Ich war noch niemals in New York"

Da fällt dann schon mal der Satz: „Nichts ist unnützer als ein verliebter Gigolo.“ „Naja, das war vielleicht früher einmal so bei mir. Im Laufe seines Lebens geht man ja durch gewisse Phasen durch und ich habe ehrlicherweise das Leben schon sehr genossen. Vor allem, was auch die Weiblichkeit betroffen hat. Ich habe mich zwar nie besonders gebrüstet damit, aber es ist halt einfach passiert. Aber wenn man dann im gesetzteren Alter ist, ist es dann tunlich angebracht, man findet einen Lebenspartner mit dem man dann auch wirklich zusammenbleiben will und kann“, meint er augenzwinkernd. Und die hat er in seiner Hannah gefunden.