ORF-Style-Expertin Martina Reuter zeigt ihre verrückten Weihnachts-Outfits

Was klappert denn da so?, dachte sich vielleicht manch' Zuseher, der das ORF-Frühstücks-Fernsehen "Guten Morgen Österreich" so nebenbei laufen hatte. Bei genauerem Hinsehen fielen einem dann fast die Augen aus dem Kopf. Da saß doch glatt Style-Expertin Martina Reuter mit einem Kleid, auf das sie unzählige Zuckerstangen aufgenäht hatte.

"Das ist für mich wie ein Kindheitstraum. Ich habe mir gedacht, ich will Zuckerstangen nicht nur essen, sondern auch tragen", lachte sie.