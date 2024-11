Martin Ho feiert Wiedereröffnung vom X-Club: Diese Promis werden dabei sein

In ist, wer drin ist, hieß es vor über zehn Jahren bei der Eröffnung des X-Clubs in der Wiener Wollzeile. Ein schwarzer Schlüssel öffnete das Tor zum "Members Club". Morgen, Mittwoch, öffnen sich, nach einem Facelift, wieder die Pforten, diesmal aber einer etwas breiteren Öffentlichkeit, auch wenn man auf der prominenten Gästeliste auch einige Namen vergangener "Glanzzeiten" findet.

"Mit der Öffnung des ‚X Club‘ als einzigartige Melange aus Kunst, Barkultur und Design gehen wir in die Zukunft. Die Mystik des Ortes erfüllen wir mit frischem Wind und schaffen einen Ort des kulturellen Austauschs, der inspiriert und durch das rege Ausstellungsprogramm immer wieder aufs Neue begeistert“, so Ho dazu.

Zum Re-Opening angesagt haben sich: Luigi Barbaro, jr. (Barbaro Gastronomie), Gernot Blümel (Bundesminister a.D.), Nikolaus Brandstätter (Christian Brandstätter Verlag), Cornelia Doma (ProSiebenSat.1 PULS 4), Sylvia Eisenburger-Kunz (Gesellschaft der Freunde der Bildenden Kunst), Niko Fechter (Fechter Management), Wolfgang Fellner (Mediengruppe Österreich), Musical-Star Katharina Gorgi (Vereinigte Bühnen Wien), Künstler Martin Grandits, Ex-Fußballer James Holland (Austria Wien), TV-Urgestein Reinhard Jesionek, Werber Michael Kapfer (LoweGGK), Andrea Kdolsky (Bundesministerin a.D.), Ralf Kober (Springer & Jacoby Österreich), Elli Köstinger (Bundesministerin a.D.), Georg Kraft-Kinz (KraftKinzKraft), Rudolf Krickl (PwC Österreich), Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (SK Management), Martin Lenikus (Lenikus Hotel Collection), Roberta Manganelli (Stella Models), Josef Mantl (JMC), Alexander Mitteräcker (Der Standard), Nuriel Molcho (NENI), Ex-Miss Vienna und Austro-Model Katharina Nahlik, Rainer Nowak (Kronen Zeitung), Mario Obermaier (Aquilaholding), der deutsche Schauspieler und Musiker Jimi Blue Ochsenknecht, Felix Ohswald (Go Student), TV-Produzent und Moderator Jürgen Peindl (Peindl Media Group), Nikolaus Pelinka (KTHE/Team Farner), Alexander Pröll (ÖVP), Netzwerker Ali Rahimi, Ex-profil-Chef Christian Rainer, das Unternehmerpaar Beate und Alexander Rothmund, Juwelier Niki Schullin (New One), Alexander Schütz (Schütz Family Office), Eva Schütz (Exxpress), die deutsche Promi-Influencerin Nina Süss und Georg Zanger (Jurist).