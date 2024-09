Marika Lichter ist jetzt auch Professorin

Und siehe da, jetzt war es im Marmorsaal des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport so weit. Die Urkunden an die beiden Geehrten wurden übergeben.

Die Rede auf Professorin Lichter hielt ihre Freundin Danielle Spera.

Auch die musikalischen Einlagen waren sehr persönlich. Für Erich Seitter war die Sängerelite des Theaters aus München angereist und so brachten Sopranistin Andreja Zidanic, Tenor Daniel Prohaska und Bariton Daniel Gutmann die Duette "Bei Männern, welche Liebe fühlen" aus Mozarts "Zauberflöte" und "Lippen schweigen" aus Franz Lehárs "Lustiger Witwe" dar und Simone Kopmajer und Viktor Gernot besangen im Duett Marika Lichter mit "Close to you" und "Come Fly With Me".