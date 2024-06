Marika Lichter bringt neue CD heraus: Was Chansonnier Michael Heltau dazu sagt

Unter dem Titel „Alle Brider – My Yiddish Songbook“ hat Marika Lichter ihre musikalischen Kindheitserinnerungen auf CD gebannt und diese am Dienstag im Wiener Theater in der Josefstadt präsentiert.

"Ich wählte aus jiddischen Liedern meiner Kindheit. Aus Werken, die in Lagern und KZs geschrieben wurden, und bekannten jiddischen Liedern. Die CD ist dem Andenken an meine Eltern, meine Familie und meinem Sohn Pauli gewidmet", so die Künstlerin.