Marc Martel: Dieser Mann klingt wie Queen-Legende Freddie Mercury

Im Gegensatz zu anderen Tribute-Bands versucht Martel auch nicht, sich aussehenstechnisch der "Queen"-Legende anzupassen. "Die Menschen hören Freddie in meiner Stimmer, aber das ist alles."

Apropos, das geht übrigens auch in dem filmischen Biopic "Bohemian Rhapsody", denn auch da lieh er seine Stimme der Musikgröße. Wann er genau zu hören ist, ist allerdings etwas schwierig auszumachen, denn hier wurden die Stimmen von Martel, Schauspieler Rami Malek und Original-Aufnahmen von Mercury gemischt.

"Als ich den Film das erste Mal sah, war das sehr seltsam und ich konnte ihn nicht richtig genießen, weil ich nicht wusste, wann sie meine Stimme nutzen würden. Also verbrachte ich den ganzen Film so: 'Werde ich in der nächsten Szene sein? Ok, nein, nicht diese Szene.' Und dann: 'Oh, das bin ich'".