Luke Mockridge startete Tour in Wien mit trotziger Entschuldigung

Der deutsche Comedian Luke Mockridge hat sein neues Solo-Programm in Wien mit einer trotzigen Entschuldigung aus der Taufe gehoben. Zu Beginn des ersten Tournee-Auftritts in der Simm-City distanzierte er sich von seinen Sprüchen über Sportler und Sportlerinnen mit Behinderung, die ihm massive Kritik und Absagen eingebracht hatten. Gleichzeitig beklagte er, dass er Drohungen erhalten habe und eine Entschuldigung offenbar "nichts mehr wert" sei.

Premiere abgesagt

Die Tour mit dem Titel "Funny Times" hätte eigentlich schon einige Tage vorher im ostwestfälischen Bünde starten sollen. Doch die Premiere und der nächste Auftritt in Paderborn wurden abgesagt.

Der Grund: Gegen Ende der Paralympischen Spiele in Paris waren Video-Ausschnitte aus einem Podcast bekanntgeworden, in denen sich Mockridge und die zwei Podcast-Gastgeber über behinderte Sportler und Sportlerinnen lustig gemacht hatten.

Sie rissen Sprüche, die von Para-Athleten und -Athletinnen und vielen anderen Menschen als herabwürdigend und ableistisch kritisiert wurden.

Das Trio fantasierte etwa lachend über die Entstehung des Sportwettbewerbs. "Der Erste, der ein anderes Land angerufen hat und gesagt hat: 'Ey, du kennst doch die Olympischen Spiele? Ich habe eine ähnliche Idee. Ihr habt doch auch Behinderte in eurem Land, oder? Sollen wir mal gucken, wer schnellere hat? Sollen wir die mal in so einem Wettrennen gegeneinander...? Es gibt Menschen ohne Arme und Beine, die wirft man ins Becken - wer als letzter ertrinkt, hat halt gewonnen", sagt Mockridge darin. Mittlerweile wurde das Video gelöscht

"Wenn deine Comedy als einziges Merkmal hat, dass sie diskriminierend ist, dann ist sie vielleicht nicht die allerbeste. Ich könnte so viel mehr zu diesen Clips sagen, aber mir fehlen einfach nur die Worte", schrieb die Aktivistin Katrin Aimee auf Instagram.

Man sehe an diesem Beispiel, dass Cancel Culture nicht existiere. Die Autorin und Beraterin für Inklusion, Gerechtigkeit und Diversität Laura Gehlhaar kommentierte in einer zeitlich begrenzt abrufbaren Instagram-Story: "Behinderte Menschen müssen immerzu als Projektionsfläche für Witze, Mobbing und Hass herhalten. Dass das weiterhin ungestraft passieren darf, zeigen solche Inhalte und Kommentare in diesem Video."

Aussagen wie diese würden Ableismus und bestehende Machtgefälle verfestigen, meinen andere. "Ihr reproduziert hier menschenverachtende, diskriminierende Aussagen unter dem Deckmantel von 'Comedy' und jede Person, die das hier feiert und unterstützt, ist, genauso wie ihr, Teil des Problems", so die Autorin und Beraterin Luisa L'Audace das Video.