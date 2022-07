Lukas Plöchl macht jetzt Musical und rasierte sich dafür eine Glatze

Auf der Musicalbühne bei den Festspielen in Mörbisch (Premiere am 14. Juli) wird heuer auch ein Künstler stehen, den man dort wahrscheinlich nicht vermutet hätte. Sänger Lukas Plöchl (ehemals "Trackshittaz", jetzt "Wendja") ist gleich in zwei Rollen vertreten: er spielt den Sekretär des Königs, Lun Phra Alack und einen Priester in "Der König und ich".

"Alfons Haider hat sich bei mir gemeldet und mich gefragt, ob ich eigentlich auch Musical mache. Mich hat das eh schon immer voll interessiert. Dann bin ich zur Audition gegangen – und es hat sofort geklappt", erzählt der 33-Jährige dem KURIER.