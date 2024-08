Lugner-Trauerfeier: Norbert Hofer wird Trauerrede halten

Vor dem Begräbnis von Richard Lugner am 31. August hat die Familie am Freitag gegenüber der APA neue Details zur öffentlichen Trauerfeier im Wiener Stephansdom bekanntgegeben.

So wird der dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer (FPÖ), der mit dem Baumeister über viele Jahre hinweg freundschaftlich verbunden gewesen ist, eine Trauerrede halten. Die eigentliche Beisetzung findet dann am Nachmittag im engsten Familien- und Freundeskreis statt.

In der Lugner City endet dann der öffentliche Teil der Trauerfeier. Die Öffentlichkeit hat aber weiterhin die Möglichkeit, sich in das Kondolenzbuch in dem Einkaufszentrum einzutragen. Die Bestattung Himmelblau hat zusätzlich im Auftrag der Familie ein Online-Kondolenzbuch aufgesetzt. Hier kann man sich mit persönlichen Worten von Richard Lugner verabschieden und Anteilnahme bekunden. Dies hat inzwischen auch der letzte Opernball-Gast von Richard Lugner, die US-Schauspielerin Priscilla Presley , getan. "Das war eine sehr schöne Geste", bedankte sich die Familie.

Danach geht es bis etwa 11.45 Uhr weiter zur Lugner City, die der Verstorbene entgegen aller anfänglicher Unkenrufe zu einem der erfolgreichsten Einkaufszentren des Landes aufgebaut hat. Bis zuletzt gab es kaum einen Tag, in der Lugner nicht in seinem Büro im dritten Stock zugegen war.

Nach der Feier werden die Trauernden mit dem Sarg von Lugner in einem Zug von mehreren Autos noch einmal die zwei größten Bühnen des Baumeisters aufsuchen. Zuerst geht es bis etwa 10.30 Uhr über den Ring zur Wiener Staatsoper, in der Lugner alljährlich seinen großen Auftritt samt Stargästen beim Opernball hatte. "Er hat den Ball geprägt wie niemand anders", hieß es seitens der Familie.

Beisetzung nur im engsten Kreis

Die eigentliche Beisetzung findet anschließend im engsten Familien- und Freundeskreis nach einer Trauerfeier in der Kirche Kaasgraben in einer Gruft am Grinzinger Friedhof in Wien-Döbling statt. Hier bittet die Familie sowohl Öffentlichkeit als auch Medienvertreter inständig darum, "ihre Privatsphäre zu achten". Die rund 200 geladenen Gäste hat Lugner vor seinem Tod noch selbst ausgesucht.

Lugner verstarb am 12. August in seiner Villa in Wien-Döbling im Alter von 91 Jahren. Zuvor hatte er machfach mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt und musste sich zuletzt einer schweren Herzoperation unterziehen.