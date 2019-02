Lugner im Glück: „The Body“ Elle Macpherson in Wien gelandet

Macpherson erzählte, dass sie bereits einmal in Österreich war - und zwar in Salzburg.

In Wien absolviert sie auf jeden Fall das Pflichtprogramm: Am Mittwoch um 13.00 Uhr findet im Lugner Kino eine Pressekonferenz statt, dann gibt sie ab 14.00 Uhr in dem Einkaufszentrum Autogramme. Direkt vor dem Ball präsentiert sich "The Body" im Grand Hotel auf der Galerie im Ballkleid.

Dann geht es noch zum Abendessen ins Le Ciel im Dachgeschoß des Grand Hotels. Lugner zufolge besteht das Ex-Model dabei nicht mehr auf ein veganes Menü: "Sie isst, was alle essen", sagte der Baumeister.