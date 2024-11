Lugner-Ex veröffentlicht Abschieds-Song über den Baumeister

Seit Baumeister Richard Lugner am 12. August in seiner Villa im Wiener Bezirk Döbling verstorben ist, reißen die Schlagzeilen über ihn und sein Umfeld nicht ab. So herrscht etwa Eiszeit zwischen Witwe Simone und Lugners Tochter Jacqueline. Einen Erbstreit gäbe es allerdings nicht, war es Simone wichtig, zu betonen.