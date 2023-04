Musiker Lucas Fendrich lüftet im Tanz-Talk ein großes Geheimnis

Sehr wichtig war ihm auch in der Show das Thema „Mental Health“ anzusprechen – er selbst hat mit Panikattacken zu kämpfen. „Das ist einfach ein extrem wichtiges Thema und leider noch immer ein Tabuthema in der Gesellschaft. Ich hab sehr guten Zuspruch bekommen. Viele Messages von Menschen, die damit kämpfen. Oft laufen die Leute ja vor dem weg, was aber ein Problem ist. Man muss sich ja damit auseinandersetzen und konfrontieren. Und wenn ich da ein paar Leute motiviert habe, das Problem zu bekämpfen, dann freut mich das wahnsinnig.“

Jetzt steht für ihn einmal der „Amadeus Award“ an, er ist als „Bester Songwriter“ nominiert. Er überlegt sich eventuell in weiterer Folge „noch was Deutsches zu machen.“

„Mal schauen, was passiert. Auf alle Fälle bin ich motiviert und voller Tatendrang und ihr werdet noch viel von mir hören in diesem Jahr.“ Und auch bei Lenka gibt’s viel zu tun, sie designt nämlich neuerdings auch Tanzkleider.

Wer die Favoriten der beiden sind und noch viel mehr, erfahren Sie im Video oben.