„Live is Life“ bei der WM: Warum Shakiras Management den Opus-Deal stoppte

80.663 Zuschauer verfolgten im ausverkauften New York New Jersey Stadium das Finale der WM 2026 und somit den 1:0-Sieg von Spanien gegen Argentinien. Und das bei Ticketpreisen zum Verkaufsstart, die je nach Kategorie zwischen 2.030 und 6.370 US-Dollar lagen – aber das ist eine andere Geschichte.

Jedenfalls war auch Österreich ganz prominent vertreten - und zwar in Form des Opus-Welthits „Live is Life“! Dieser wurde nämlich beim Finale gespielt. Und das nicht zum ersten Mal während der WM. Der KURIER sprach mit Ewald „Sunny“ Pfleger , dem Schöpfer des Hits, der natürlich mächtig stolz ist - und auch extrem Spannendes verriet.

„Die FIFA hat überraschenderweise auch angefragt bei uns. Beim Österreich-Match habe ich ein Mail bekommen von fünf FIFA-Leuten, ob sie den Song beim Einzug der Teams auf den Rasen spielen dürfen. Bei allen Matches, das waren damals knappe 90! Und wir waren natürlich begeistert. Tatsächlich ist das dann verhandelt worden und eigentlich auch mündlich zugesagt worden“, erzählt Pfleger.

Shakiras Management war dagegen

„Aber dann kam eine Absage, weil das Management von Shakira das untersagt hat. Weil Shakira hat ja den WM-Song geschrieben, nur anscheinend waren die FIFA-Leute nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Die 80.000 Fans im Stadion waren halt besser drauf, wenn ,Live is Life“ gelaufen ist. Das ist dann halt leider nicht zustande gekommen. Aber trotzdem ist es für uns eine große Ehre, dass es bei so vielen Matches und beim Finale gespielt wurde. Da sind wir natürlich sehr, sehr stolz drauf„, so Pfleger.

Und überhaupt sei genau dieser Song sehr beliebt bei Sportveranstaltungen, wie der Vollblutmusiker erzählt.

“Grad bei Fußballspielen, aber auch bei anderen Sportevents in großen Stadien wird ,Live is Life‘ sehr gerne eingesetzt, weil die Leute da gerne mitsingen und gut drauf sind. Ich glaub einfach, der Song hat so eine gute Präsenz, so eine gute Ausstrahlung, ist so energiegeladen, dass es viele, viele Leute einfach mitreißt – und auch die Spieler.„

Ewald Pfleger hat auch erfahren, dass die argentinische Mannschaft das Lied immer beim Aufwärmen gehört hat. Auch zum Beispiel in Neapel soll der Song beim Aufwärmen immer zum Einsatz kommen, wie Pfleger erzählt.

“Die Fans und die Spieler müssen da schon sehr viel Energie mitbekommen, wenn sie ,Live is Life„ so oft hören und da bin ich natürlich sehr stolz drauf.“

Auf seinen musikalischen Lorbeeren ruht sich Pfleger aber nicht aus, er hat noch viel vor. Konzerte mit den Schick Sisters stehen an, wie zum Beispiel am 15. August in Wiesn bei „Legenden des Austropop“.

Am 29. August geht's für Ewald Pfleger weiter beim Purkersdorf Open Air 2026. Und in Südtirol spielt er dann auch ein Open-Air mit der Münchner Freiheit.

Im Herbst kommt dann noch eine einstündige Fernsehsendung über sein neues Album.