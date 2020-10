Lisbeth Bischoff über die jungen Royals: „Adel fasziniert mehr denn je“

Vom Ländle an die Königshäuser Europas – die Vorarlberger Adelsexpertin und KURIER-Kolumnistin Lisbeth Bischoff (65) beleuchtet in ihrem neuesten Buch „Frauen für die Krone“ (Amalthea, 25 Euro) die künftigen Herrscherinnen Europas. „Es ist eine Ausnahmesituation, dass in naher Zukunft gleich viele Königinnen an der Macht sein werden, wie Könige. Das ist wirklich noch nie da gewesen. Meistens sind die Regenten männlich. Und diesmal gibt es wirklich fünf Königinnen und fünf Könige“, so die Autorin im KURIER-Interview.