Lili Paul-Roncalli kam ohne Dominic Thiem zur Filmpremiere von Papa Bernhard Paul

Den Duft von Popcorn, Zuckerwatte und gebrannten Mandeln in der Nase, vor einem die Manege, die in warmes Licht getaucht wird, bevor der erste Clown ins Zirkuszelt purzelt. Zirkusdirektor Bernhard Paul (74) schafft es mit seinem Circus Roncalli schon seit 46 Jahren, die Zuschauer in eine fulminante Fabelwelt der Fantasie und Faszination zu verführen. Nicht selten stand er auch selbst als "Clown Zippo" in der Manege.