Liebeskiller Politik: Warum Sarah Wiener seit 5 Jahren Single ist

"Ich bin es nicht gewohnt gewesen, zehn Stunden konzentriert in einer Sitzung zu verbringen. 300 Seiten Text zu lesen, den ich mir sprachlich erarbeiten musste. Ein sehr anderes Leben als das, was ich vorher gemacht habe", erzählt sie da.

Vor allem habe auch ihr Privatleben sehr gelitten. "Fürs Privatleben ist es schwierig. Ich habe es nicht gut hinbekommen. Ich habe in den vergangenen fünf Jahren keine Beziehung gehabt", so Wiener.

"Die Energie dazu hätte mir gefehlt, weil ich sehr fokussiert war. Liebe braucht eben Zeit zu zweit. Ich kann es mir aber vorstellen, dass sich das jetzt auch wieder ändert." Von 2008 bis 2014 war sie mit dem Schauspieler Peter Lohmeyer verheiratet.

Fürs Parlament möchte sie nicht mehr kandidieren, sie will aber wieder zurück ins TV. "Ich bin im ZDF bei 'Der Quiz-Champion' als Ernährungsexpertin zu sehen. Was mir so viel Freude macht." Eine Idee für ein weiteres Projekt hat sie auch schon. "Es sollte freudvoll unterhalten und dennoch informieren, das wünsche ich mir. Es muss doch etwas geben zwischen Einschlaf-Fernsehen und Krawall-TV."