Liebes-Aus: Kabarettistin Monika Gruber ist getrennt

Schon lange hat man die bayrische Kabarettistin Monika Gruber (51) nicht mehr mit Red Bull-Rennsport-Manager Thomas Überall (63) zusammen gesehen. Das hat auch einen Grund, denn die beiden sind bereits seit eineinhalb Jahren getrennt. "Thomas und ich sind nicht mehr zusammen. Schon seit anderthalb Jahren nicht mehr. Privatleben heißt ja Privatleben, weil es privat ist", sagte sie gegenüber der deutschen Bildzeitung.

➤ Lesen Sie hier mehr: Kabarettistin Monika Gruber plant baldigen Bühnenabschied

Die beiden waren vier Jahre lang liiert, eine neue Beziehung sucht Gruber jetzt nicht unbedingt. "Ich bin nicht auf der Suche nach einem neuen Mann. Aber ich bin grundsätzlich offen für alles. Nur auf Tinder und Co. würde ich mich niemals anmelden. Dieses Wegwischen von Menschen ist nichts für mich. Wenn es sein soll, funkt es auch am Altglascontainer oder an der Tankstelle."

➤ Lesen Sie hier mehr: Andreas Gabalier gibt auf 148 Seiten intime Einblicke in sein Leben

Die Entfernung zwischen Bayern und Österreich habe übrigens nichts mit dem Liebes-Aus zu tun: "Es ist die beste Voraussetzung für eine glückliche Beziehung, wenn man nicht zusammen wohnt. Trifft man sich dann nach ein, zwei Wochen, freut man sich, verspürt ein Prickeln im Bauch und genießt die intensive Zeit mit seinem Partner.“