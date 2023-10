Leo Hillinger feierte Jubiläum: Stargast aus Deutschland reiste extra an

"Meine Weine wurden mit unzähligen Preisen ausgezeichnet, messen sich regelmäßig in Blindverkostungen mit den Besten der Welt und werden heute in mehr als 20 Länder der Welt exportiert. Das macht mich stolz", so Hillinger.

Sohn "Jack" wird zukünftig die Geschicke des Weinguts übernehmen.

"Für mich war schon immer klar, dass das Weingut auch in meinem beruflichen Leben eine wichtige Rolle spielen wird. Ich weiß, dass es sehr große Fußstapfen sind, in die ich trete. Aber ich bin überzeugt davon, dass ich alle zukünftigen Herausforderungen meistern werde. Ich bin hoch motiviert und habe ein großartiges Team, das mich in allen Belangen unterstützt. Außerdem steht mein Papa immer hinter mir und schenkt mir das Vertrauen und die Freiheit, Dinge anders zu machen, wofür ich ihm sehr dankbar bin."