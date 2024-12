Leinwände statt Drehbücher: So erzählt Sascha Wussow Geschichten mit Farbe

Jahrzehnte neben der Schauspielerei („Schwarzwaldklinik“, „Bockerer“, „Schlosshotel Orth“ und vieles mehr), widmet er sich jetzt voll und ganz seiner Kunst. „Ich will nur das hängen haben, mit dem ich auch wirklich vollkommen d’accord bin. Und dazu habe ich jetzt die Zeit und das ist gut.“

Seinen eigenen Stil hat er im Laufe der Jahre entwickelt, auch neue Wege gefunden, sich künstlerisch zu verwirklichen, wie u. a. mit seinen „Paperback“-Bildern (auf großen Pappdeckeln gemalt). „Man könnte sagen, es ist Expressionismus. Mich hat weniger interessiert, schöne Landschaften zu malen. Das war mein Vater (Anmerkung: Klausjürgen Wussow) damals, der ja auch gemalt hat. Und ich wollte einen anderen Weg gehen. Dass meine Bilder das zeigen, was ich auch in meiner Seele ausdrücken will“, sagt der Künstler im KURIER-Interview.

Orgiastische Abläufe

Oft packt ihn die Muse auch mitten in der Nacht. „Es gibt manchmal auch so orgiastische Abläufe. Dann stehe ich in der Nacht auf und kann nicht schlafen, denn es verfolgt dich natürlich. Wenn ein Bild begonnen wird, dann werden auch die Nächte zu Tagen.“