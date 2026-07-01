Legende aus „Star Trek“ kommt zur Vienna Comic Con

Die Science-Fiction-Reihe „Star Trek“ feiert heuer das 60-jährige Jubiläum. Dem will man natürlich auch auf der Vienna Comic Con am 21. und 22. November in der Messe Wien gerecht werden und hat einen Star aus der Serie eingeladen.

Marina Sirtis verkörpert Counselor Deanna Troi in „Star Trek: The Next Generation“ und wird für Selfies und Autogramme zur Verfügung stehen. Neben der Erfolgsserie spielte Sirtis auch in „The Wicked Lady“ (1983) mit Faye Dunaway, „Death Wish 3“ (1985) mit Charles Bronson und in der Serie „Stargate SG‑1“ (2000).

„Marina Sirtis verkörpert genau das, was Star Trek seit 60 Jahren ausmacht - Neugier, Menschlichkeit und den Blick über den Horizont hinaus. Dass sie dieses Jubiläum bei uns in Wien feiert, ist ein besonderes Highlight für alle ,Star Trek“‑Fans und uns als Veranstalter eine große Ehre“, so Veranstalter Patrick Krippner.