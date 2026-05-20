Marvel-Star kommt im November nach Wien

Marvel-Fans aufgepasst! "Kingpin" wird die Vienna Comic Con am 21. und 22. November in der Messe Wien beehren. Der Schauspieler Vincent D'Onofrio schlüpfte bereits in zwei Staffeln von "Daredevil: Born again" in die Rolle des Bösewichts und wird in Wien für Autogramm- und Fotowünsche zur Verfügung stehen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/ANGELA WEISS Vincent D'Onofrio

"Vincent ist einer der wandlungsfähigsten Schauspieler unserer Zeit. Kaum jemand kennt ihn nicht. Egal ob in Daredevil, Men in Black, Criminal Intent oder Full Metal Jacket, man ist überrascht, dass dies ein und derselbe Schauspieler war und ich bin sehr froh darüber, ihn in Wien begrüßen zu dürfen", sagt Veranstalter Patrick Krippner.