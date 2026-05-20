Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Austropromis

Marvel-Star kommt im November nach Wien

Bei der Vienna Comic Con können sich Fans auf Autogramme und Fotos des "Daredevil"-Stars freuen.
20.05.2026, 11:41

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Eine Gruppe von Schauspieler posiert auf dem roten Teppich für "Caught Stealing".

Marvel-Fans aufgepasst! "Kingpin" wird die Vienna Comic Con am 21. und 22. November in der Messe Wien beehren. Der Schauspieler Vincent D'Onofrio schlüpfte bereits in zwei Staffeln von "Daredevil: Born again" in die Rolle des Bösewichts und wird in Wien für Autogramm- und Fotowünsche zur Verfügung stehen.

Vincent D'Onofrio mit grauem Bart und kurzem Haar trägt ein cremefarbenes Sakko und ein gestreiftes Hemd vor grauem Hintergrund.

Vincent D'Onofrio

"Vincent ist einer der wandlungsfähigsten Schauspieler unserer Zeit. Kaum jemand kennt ihn nicht. Egal ob in Daredevil, Men in Black, Criminal Intent oder Full Metal Jacket, man ist überrascht, dass dies ein und derselbe Schauspieler war und ich bin sehr froh darüber, ihn in Wien begrüßen zu dürfen", sagt Veranstalter Patrick Krippner.

Bridgerton: Skandale und Liebe in Staffel 5

Neben Vincent D'Onofrio wird auch Katie Leung erwartet, die in der Serie Bridgerton die Countess of Penwood spielt und in Harry Potter Harrys erste Liebe Cho Chang aus dem Haus Ravenclaw.

Wien
kurier.at, SW  | 

Kommentare