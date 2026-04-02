Bridgerton: Skandale und Liebe in Staffel 5

Es war einer der wenigen Lichtblicke in diesem Spätwinter, und der kam über den Streamingkanal ins Wohnzimmer. Die Zutaten: ein wenig Aschenputtel, ein verlorener Handschuh sowie ein Lord, der dem ausschweifenden Leben frönte und nun sesshaft werden wollte, weil er die eine gefunden hat, die alle anderen Begierden vergessen lässt. Es triefte nur so vor Romantik. Man hätte fast noch Zimt und Zucker streuen wollen über diese Szenen, hätte man nicht Sorge gehabt, dass sie ohnehin schon zu süß sind.

Immer noch kein Bridgerton-Fan? Für alle, die „Bridgerton“, dem Romance-Hit zwischen Grimms Märchen und Jane Austen immer noch nicht verfallen sind: Es geht um die Liebesgeschichten der Sprösslinge einer angesehenen Familie der High Society. Die Story spielt im Londoner Stadtteil Mayfair während der Regency-Ära im frühen 19. Jahrhundert. Die wiederkehrenden Höhepunkte: Ballsaison, Skandale, Liebe – und Happy End. „Bridgerton“ gehört zu den größten Hits des Streamingdienstes Netflix. Das zeigt: Die Sehnsucht nach Romantik scheint unermesslich groß. Also bitte mehr vom Reigen um die Liebelei: Wer kriegt wen und wer wird wirklich und wahrhaftig lieben?

Es gibt Gerüchte Voller Ungeduld erwarten Fans die nächste Staffel. Starttermin: frühestens 2027. Passend zum Klatsch und Tratsch in der Serie werden in Podcasts, Foren & Co. nicht nur Gerüchte gestreut, sondern auch konkrete Hinweise lanciert. Schon die Vorlage der gleichnamigen Romanreihe von Autorin Julia Quinn lässt immer wieder Spekulationen zu. Denn jeder Band ist der Liebesgeschichte eines der acht Kinder gewidmet, wobei die Macherinnen rund um Showrunnerin Jess Brownell so manche Überraschung eingebaut haben.

Achtung, Spoiler In der nächsten Staffel soll es um die Liebe zweier Frauen gehen. Francesca wird sich in Michaela, die Cousine ihres verstorbenen Mannes, verlieben. Sie wurde bereits in Staffel 4 zu Francescas wichtiger Stütze. Die Enthüllung ist raus und weicht nicht zum ersten Mal von der Romanvorlage ab. Wer die Bücher nicht kennt, hätte eventuell eher Eloise diesen Move zugetraut, denn sie ist der Freigeist unter den Schwestern. Ihre Geschichte wird vermutlich in Staffel 6 erzählt. Oder doch auch in der nächsten? Die Internet-Foren laufen heiß in alle Richtungen, auch wegen der angekündigten lesbischen Beziehung. Dabei wurde der Twist schon vorher angedeutet. Hatte Francesca nicht das Problem der „Vollendung“ mit ihrem Mann und wirkte sehr gehemmt und verkopft, wenn es um Sex und Leidenschaft mit ihm ging? Ja, genau, mag man jetzt denken: Das Begehren liegt eben woanders. Und gesellschaftliche Konventionen können eben nichts dagegen tun. Da ist also der Skandal in Staffel 5!