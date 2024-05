Kurze Probenpause für ESC-Starterin Kaleen: Sie erkundet Malmö

Dabei erkundete sie Malmö mit der Öresundbrücke, einem Strandspaziergang am westlichen Hafen, sowie die Altstadt - und Kaleen zeigt sich begeistert von der schwedischen Stadt.

"Die Stadt ist wunderschön und wir waren auch schon am Meer bei der Öresundbrücke. Ich kann jedem nur empfehlen, nach Malmö zu kommen – vor allem im Sommer hat es hier ein mediterranes Flair."

Der weitere Fahrplan zum Eurovision Song Contest:

Donnerstag, 2. Mai:

Zweite Probe in Malmö

Sonntag, 5. Mai:

Opening Ceremony und offizielle Eröffnung des ESC 2024

Dienstag, 7. Mai:

20.15 Uhr, ORF 1: „Mr. Song Contest proudly presents – 10 Jahre Conchita beim Song Contest“ mit Andi Knoll

21.00 Uhr, live in ORF 1: „Eurovision Song Contest 2024 – Semifinale 1“

Mittwoch, 8. Mai:

Generalprobe zum zweiten Semifinale

Donnerstag, 9. Mai:

20.15 Uhr, ORF 1: „Mr. Song Contest proudly presents“ mit Andi Knoll 21.00 Uhr, live in ORF 1: „Eurovision Song Contest 2024 – Semifinale 2“ (Österreich mit Startnummer 6)

Samstag, 11. Mai:

20.15 Uhr, live in ORF 1: „Eurovision Song Contest 2024 – Der Countdown“ mit Barbara Schöneberger, live aus Malmö

21.00 Uhr, live in ORF 1: „Eurovision Song Contest 2024 – Finale“ 1.15 Uhr, live in ORF 1: „Eurovision Song Contest 2024 – Die Aftershow“ mit Barbara Schöneberger, live aus Malmö