"Kraft ausgegangen": Kabarettist Thomas Stipsits sagt Auftritte ab

"Ich habe in den letzten Monaten und auch in den Jahren davor sehr, sehr viel gearbeitet: In den letzten Monaten waren es intensive Dreharbeiten, ich habe begonnen den dritten Stinatz-Krimi zu schreiben, andere Film- und Fernsehprojekte, in denen ich involviert war und letztlich auch die Live-Auftritte vor großem Publikum. Das alles habe ich mit voller Energie gemacht und hatte sehr, sehr großen Spaß dabei", so Stipsits. Es habe sich aber herausgestellt, dass er zu viel gearbeitet habe und ihm nun die Kraft ausgegangen sei. Dies schmerze wahnsinnig, sagt er weiter. Die Bühnenpause brauche er nun, "um noch schlimmere Probleme abzufangen".