Konkurrenz für Krassnitzer: Johannes Zeiler wäre gerne Tatort-Kommissar

"Unzurechnungsfähig", so die Diagnose für Stefan Weingartner, gespielt von Schauspieler Johannes Zeiler, im Österreich-Tatort Sonntagabend. Der gebürtige Steirer mimte da einen kaltblütigen Doppelmörder, der seine Ehefrau und ihre beste Freundin auf dem Gewissen hat. So eine Fall gab es übrigens wirklich in Österreich.

"Der Fall war Grundlage für das Drehbuch. Unser Vorbild kam aus dem wirklichen Leben. Wir wollten den aber nicht verfilmen oder kopieren. Er war nur Inspiration für den Tatort", so Zeiler zur deutschen Bild.

Der Schauspieler, der oft "den Täter, der mit schwerem Schicksal kämpfen musste" spielt, würde aber sehr gerne den Kommissar mimen. "Ich könnte mir das absolut vorstellen, vor allem in Verbindung mit einer tollen Partnerin.“

Bisher sei ihm das aber einfach noch nie angeboten worden. Also, bahnt sich da jetzt Konkurrenz für Tatort-Kommissar Harald Krassnitzer an?