Neuer "Tatort" aus Wien: Eine Stille, die schmerzt

Dass es sich bei den beiden Todesopfern um zwei Frauen handelt, spiegelt die traurige Realität wider: Alleine in Österreich wurden vergangenes Jahr 29 Frauen umgebracht. Die mutmaßlichen Täter waren fast immer Menschen, die ihnen besonders nahestanden: der Ehemann, der Ex-Partner. Und sie waren in jedem dieser Fälle Männer.

Was läuft da falsch?

„Das kann ich nicht genau sagen. Aber es ist immer auch eine Sache der Erziehung. Ich glaube, dass es da noch einiges an Aufklärungsarbeit und Hilfestellung bedarf. Das Aggressionspotenzial vieler Männer ist einfach viel zu hoch.“

Im Falle des Täters im neuen Austro-„Tatort“ war eine persönliche Kränkung der Auslöser für den Doppelmord: Der Beamte Stefan Weingartner kommt krankheitsbedingt zum ersten Mal in 27 Dienstjahren (!) früher von der Arbeit nach Hause. Am Weg versucht er mehrfach, seine Frau zu erreichen, damit sie ihn wo aufglaubt. Vergebens. Als er total fertig zu Hause ankommt, köpft seine Frau mit einer Freundin gerade eine Flasche Sekt und berichtet vom letzten Treffen mit dem Liebhaber: „Schon wie er mir den Bademantel ausgezogen hat, war ich total feucht. Wir haben es dann in jedem Zimmer getrieben, in jeder nur erdenklichen Stellung…“ Ihr Mann hörte dieses Gespräch (unfreiwillig) mit. Es sind Worte, die seine Welt zusammenbrechen lassen. Der Rest ist bekannt.

„Johannes Zeiler spielt den Täter großartig. Man nimmt ihm das alles ab, fühlt sogar mit ihm mit. Das macht die Sache ja auch so gruselig. Es ist ein ,Tatort’, der eine schmerzliche Ruhe ausstrahlt, eine Ruhe, die beim Zusehen richtig weh tut.“

Das Drehbuch stammt vom Autoren-Duo Robert Buchschwenter und Karin Lomot. Umgesetzt wurde „Alles was Recht ist“ von Regisseur Gerald Liegel, der damit sein „Tatort“-Debüt abliefert.

Dieses beinhaltet auch die (erfreuliche ) Rückkehr von Inkasso-Heinzi, wie immer großartig verkörpert von Simon Schwarz: „Ich liebe diese Figur und schätze auch Simon Schwarz sehr. Es war wichtig, dass er jetzt wieder einmal dabei war. Er tut nämlich nicht nur der Bibi, sondern auch dem Moritz gut. Mal sehen, was den Autoren dazu noch so alles einfällt“, sagt Neuhauser.