Komponist Peter Wolf: Nach Feuer-Katastrophe, erste Weihnachten im neuen Heim

Besonders aufs erste Weihnachtsfest im neuen Haus freuen sich die beiden sehr. „Weihnachten werden wir mit meiner Mama und meinem Bruder Fabio feiern. Ich liebe diese Saison so sehr! Wir haben, sehr amerikanisch, bereits den Christbaum aufgeputzt und werden am 24. Dezember sehr österreichisch feiern“, erzählt Lea.

Auch ein Kirchgang steht an, denn „Wenn so etwas wie der Brand geschieht, besinnt man sich noch mehr auf Traditionen. Wir genießen das sehr“, so Lea.

„Wir sind alle sehr religiös und Weihnachten war schon immer ein wichtiger Fixpunkt im Jahr. Ich liebe die Besinnlichkeit und aber auch den Kitsch. Für mich kann es nicht genug Weihnachtslieder geben – sogar ,Last Christmas‘ höre ich gerne.“

Neujahrsvorsätze nehmen sich die beiden keine: „Been there, done that (grob übersetzt: Haben wir schon hinter uns), aber wir scheinen Menschen zu sein, bei denen das nicht funktioniert.“

Dafür stehen viele neue Projekte an. Peter Wolf arbeitet an zwei neuen Filmen als Komponist, Lea wird dazu die Texte schreiben.

„Weiters arbeiten wir an einer Dokumentation und an unserer TV-Show, welche wir kreiert haben. Peter wird es produzieren, ich werde als Schauspielerin mitspielen. die Musik kommt selbstverständlich aus dem Hause Wolf-Millesi.“