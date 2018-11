Musik-Star Peter Wolf: So verlor ich meine Villa in Malibu

„Wir waren zu Hause, es ist alles wahnsinnig schnell gegangen. Wir haben ein bisschen was zusammen gepackt und sind dann losgefahren“, berichtet Lea Wolf-Millesi im KURIER-Interview.

„Der Grad der Zerstörung ist wirklich unglaublich! In unserer gesamten Nachbarschaft steht fast gar nichts mehr. Bäume und Stromleitungen liegen da überall auf dem Boden. Es ist so wie in einem Kriegsgebiet. Man lässt auch kaum jemanden in diese Zone. Es wird stark kontrolliert, wahrscheinlich hat man Angst vor Plünderern“, erzählt sie. Aber sie versucht trotz allem positiv zu bleiben und nicht allzu viel mit dem Schicksal zu hadern. „Das ist eine Naturgewalt, dagegen kann man ja sowieso überhaupt nichts machen. Das Heim ist da, wo wir sind, das andere war nur ein Haus. Wir werden einfach alles wieder aufbauen!“ Große Hilfsbereitschaft und ein enger Zusammenhalt seien überall zu spüren, so Lea.