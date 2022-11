Kleiner Abstecher: Orlando Bloom kam zum Topfenauflauf-Essen nach Wien

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen! Das dachte wohl auch Hollywood-Star Orlando Bloom als er nach den Dreharbeiten am Red Bull Ring in Spielberg in der Steiermark noch einen Abstecher nach Wien machte. Dort zog es ihn gemeinsam mit seinem Kollegen David Harbour ins Restaurant "Plachutta" in der Wollzeile, wie die Kronenzeitung berichtet.

Besonders angetan sollen die beiden dort vom Topfenauflauf gewesen sein.