Hollywood-Star Orlando Bloom dreht in der Steiermark

Hollywood in der Steiermark. Die Dreh-Arbeiten zum Action-Film "Gran Turismo" haben am Montag am Red Bull Ring in Spielberg begonnen.

Der Dreh soll laut Kleiner Zeitung drei Tage dauern. In der Hauptrolle, Schauspiel-Star Orlando Bloom. Einen Blick wird man auf ihn aber wohl eher nicht erhaschen, denn das Rennstrecken-GelĂ€nde ist in dieser Zeit fĂŒr Zuseher gesperrt.

Zumindest hat Bloom schon via Instagram in seinen Storys etwas gepostet und lÀsst so seine Fans ein bisschen an den Dreharbeiten teilhaben.