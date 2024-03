Kleine Männer ganz groß: Was Comedian Tricky Niki mit Tom Cruise gemeinsam hat

„Es ist wirklich Comedy vom Feinsten. Er ist einfach so sympathisch und publikumsnah. Die 10 Zentimeter fehlen auf keinen Fall“, so Zauberkünstlerin Amélie van Tass.

Mit von der Showpartie sind u. a. auch der frivole Drache Emil oder Faultier Diego.

„Ich hab mich bestens amüsiert und ich hab die besten Kritiker neben mir sitzen – meine beiden Kinder. Die lachen sich weg und spätestens nach dem Faultier hatte uns Niki so was von. Es ist so viel Spontanität und Genialität. Ich liebe seinen Spaß am Spielen, heute noch dazu in diesem großartigen Rahmen im Wiener Gartenbaukino. Man kann dieses Programm nur empfehlen“, zeigte sich auch Schauspielerin Lilian Klebow schwer begeistert.