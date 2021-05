Auf die Größe kommt es an: Das Erfolgsgeheimnis kleiner Männer

Stallone dürfte also die leidige Größenfrage ähnlich wichtig nehmen wie Tom Cruise, Mark Wahlberg oder auch Arnold Schwarzenegger, der seine Größe offiziell als 188 cm angibt, von Kennern aber eher auf 177 cm geschätzt wird. Al Pacino hingegen geht mit seiner geringen Größe eher locker um, scheint nicht das Gefühl zu haben, ohnmächtig zu wirken, nur weil er klein ist. Zumindest, solange er größer als seine weibliche Partnerin ist. Oder wirkt ...

Ein Spiel um Macht

Kindische Schummelei wegen ein paar Zentimetern mehr oder weniger? Es geht um Macht oder zumindest das Gefühl davon, erinnert uns der Psychologe.

Wie die Stars mit ihren fehlenden Zentimetern umgehen, wie sie ihr gefühltes Defizit kompensieren, könnte also tatsächlich etwas mit dem ominösen Napoleon-Komplex zu tun haben. Die dickere Zigarre, das geilere Auto, die absolute Macht am Set. Die Macht, sich auch die eigene Größe zu „richten“. Das klingt schon ein wenig nach dem, was Alfred Adler definiert hat. Aber dass sie so weit gekommen sind, liegt wohl eher wirklich an den von Peter Vitouch angesprochenen Strategien, die die kleinen Superstars schon als Kinder entwickeln mussten, um „dabei“ zu sein. „Sie mussten ja auch lernen, dass man nicht einfach aufgeben darf, kämpfen muss, weil einem nichts zugeflogen kommt. Dass ihnen weniger zugetraut wird, sie leichter übersehen werden“, führt Experte Vitouch aus. „Und gerade in der Schauspielerei, in der es ja nicht um messbare Qualitäten geht, kommt es doch sehr stark darauf an, wie gut man darin ist, andere zu überzeugen. Auch hier sind diejenigen im Vorteil, die wissen, dass man kämpfen muss – die etwas unbedingt wollen.“