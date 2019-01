Kitzbühel, wo Vettel den Chauffeur für Ecclestone spielt

Der ehemalige Formel-1-Zampano Bernie Ecclestone ist wohl ein Fixstarter beim großen Treiben rund um die Streif - auch bei der Kitz-Charity-Trophy ist er immer mit dabei.

Normalerweise begleitet von Niki Lauda, der ja aus bekannten Gründen (er musste sich einer Lungentransplantation unterziehen) heuer nicht dabei sein kann.

Für ihn als Chauffeur ist Samstagnachmittag niemand geringerer als Ferrari-Pilot Sebastian Vettel (wurde viermal in Folge Weltmeister) eingesprungen.

Am Start zugunsten der Bergbauern in Tirol und Südtirol, die in Not geraten sind, waren diesmal große Namen wie Stephan Eberharter, Tatort-Kommissar Richy Müller, Michaela Dorfmeister, Hans Knauss, Gerhard Berger oder Tobias Moretti.

Dritte wurde übrigens Designerin und Andreas-Gablier-Freundin Silvia Schneider mit ihrem Team "Eyetime 2", den zweiten Platz erlangte das Team " Mastercard 2" rund um Benni Raich und gewonnen hat das Team " Leitner" mit Anton Seeber, Martin Leitner und Manuela Mölgg.

Alle Bilder der Trophy und der VIPs, die am Samstag lieber keine Ski angeschnallt haben: