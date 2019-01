Mega-Wirbel bei der legendären Weißwurstparty im Stanglwirt

Hier wird aber nichts Banales kredenzt, sondern Starkoch Alfons Schuhbeck versorgt die Gäste mit 8000 Champagnerweißwürsten, 2000 Chiliweißwürsten und 2000 Currywürsten.

Dafür kann man schon mal in den Privatjet steigen, so wie das deutsche Topmodel Franziska Knuppe, oder sogar gleich aus Amerika anreisen, wie Arnold Schwarzenegger, der aber ohne seine Lederhose kam, die hat er nämlich in Los Angeles vergessen.

Auch egal, dafür ging’s vor der Party eineinhalb Stunden ins hauseigene Fitnesscenter. „Da sind die Geräte so super.“

Und nach der großen Weißwurstparty-Eröffnung dirigiert er als Überraschung die Bundesmusikkappelle Going am Wilden Kaiser.