Kein Hokuspokus: Wie Mentalist Timon Krause Gedanken liest

Am 4. Oktober ist er mit seiner Show „Mind Games“ im Globe Wien zu sehen. Da möchte er dem Publikum einen Einblick in das Leben eines Mentalisten und auch ein bisschen etwas für den Alltag mitgeben. „Wie erkenne ich Lügen? Wie erkenne ich, ob jemand an mir Interesse hat oder nicht“, erzählt er. Und natürlich wird da auch die Hypnose nicht zu kurz kommen. „Das mache ich zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder. Da dürfen alle Menschen, die Bock haben, Hypnose auszuprobieren, auf die Bühne kommen.“ Wichtig ist Krause aber auch immer, alles, was da passiert, zu erklären, denn „das ist ein bisschen mein Ansatz und meine Leidenschaft. Dinge, die unwahr sind, aufzugreifen, zu desillusionieren, aber den Zauber zu bewahren, warum das trotzdem funktioniert hat.“